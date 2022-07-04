Özge Ulusoy Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
Bir süredir gündemlere geldiği estetik iddiaları ile ilgili ilk kez konuşan Özge Ulusoy, hayranlarını bir hayli şaşkına çevirdi. Katıldığı bir açılışta estetik yaptırmak ile ilgili fikrini beyan eden Özge Ulusoy, o açıklamalarının ardından hayranları tarafından mercek altına alındı. İşte Özge Ulusoy ile ilgili son detaylar...
Bir süredir gündemlere geldiği estetik iddiaları ile ilgili ilk kez konuşan Özge Ulusoy, hayranlarını bir hayli şaşkına çevirdi. Katıldığı bir açılışta estetik yaptırmak ile ilgili fikrini beyan eden Özge Ulusoy, o açıklamalarının ardından hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlü mankenin yaşını görenler ise, adeta hayrete düştü! Peki, Özge Ulusoy kaç yaşında? Özge Ulusoy kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
04 Tem 2022 - 00:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.