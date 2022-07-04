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04 Tem 2022 - 00:57

Özge Ulusoy Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Bir süredir gündemlere geldiği estetik iddiaları ile ilgili ilk kez konuşan Özge Ulusoy, hayranlarını bir hayli şaşkına çevirdi. Katıldığı bir açılışta estetik yaptırmak ile ilgili fikrini beyan eden Özge Ulusoy, o açıklamalarının ardından hayranları tarafından mercek altına alındı. İşte Özge Ulusoy ile ilgili son detaylar...