3 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 3 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da bir süredir gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları yeni yılda da devam ediyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 3 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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