- 03 Oca 2022 - 08:28 G: 03 Oca 2022 - 09:12

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 3 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 3 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarına bu hafta da devam ediliyor. Gerçekleştirilen bu altyapı çalışmaları esnasında ortaya su kesintileri çıkıp, çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

 


Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 08:28 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları mask
Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları
Ankara’da Musluk Suyu İçilir Mi? Ankara Çankaya Ve Etimesgut Çeşme Suyu İçilir Mi? Ankara Suyu Nereden Geliyor? mask
Ankara’da Musluk Suyu İçilir Mi? Ankara Çankaya Ve Etimesgut Çeşme Suyu İçilir Mi? Ankara Suyu Nereden Geliyor?
3 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
3 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Ankara'da Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira Olduğu Merak Uyandırdı: Ankara Tam ve Öğrenci kartı kaç TL? mask
Ankara'da Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira Olduğu Merak Uyandırdı: Ankara Tam ve Öğrenci kartı kaç TL?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu? mask
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Bugün Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Bugün Su Kesintileri
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Bugün Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Bugün Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Cesur Burçlar Hangileri? İşte Cesaretiyle Başarıya Koşan O Burç… mask
En Cesur Burçlar Hangileri? İşte Cesaretiyle Başarıya Koşan O Burç…
Erman Toroğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Avukat Eşi Ezgi Yavuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Erman Toroğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Avukat Eşi Ezgi Yavuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Ahu Yağtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Aşk Dedikodusu Çıkan Celil Nalçakan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Ahu Yağtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Aşk Dedikodusu Çıkan Celil Nalçakan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları mask
Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları
Ankara Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar? Halk Ekmek Fiyatı Nedir? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi? mask
Ankara Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar? Halk Ekmek Fiyatı Nedir? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status