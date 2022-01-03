ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarına bu hafta da devam ediliyor. Gerçekleştirilen bu altyapı çalışmaları esnasında ortaya su kesintileri çıkıp, çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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