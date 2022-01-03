ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 3 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 3 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarına bu hafta da devam ediliyor. Gerçekleştirilen bu altyapı çalışmaları esnasında ortaya su kesintileri çıkıp, çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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03 Oca 2022 - 08:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.