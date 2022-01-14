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14 Oca 2022 - 18:03

Alişan’dan Yok Eden, Yıkan Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Dayanmadı! Sadece Birkaç Ay Önce Film Kopmuştu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri paramparça eden açıklama geldi. Yaz aylarında koronavirüsten dolayı kaybettiği kardeşi hakkında aylar sonra konuşan Alişan, sözleriyle yürekleri yakıp yıktı. Bir kez daha kardeşinin cenazesini kaldıramadığını gösteren Alişan, gündeme boma gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…