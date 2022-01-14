Alişan’dan Yok Eden, Yıkan Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Dayanmadı! Sadece Birkaç Ay Önce Film Kopmuştu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri paramparça eden açıklama geldi. Yaz aylarında koronavirüsten dolayı kaybettiği kardeşi hakkında aylar sonra konuşan Alişan, sözleriyle yürekleri yakıp yıktı. Bir kez daha kardeşinin cenazesini kaldıramadığını gösteren Alişan, gündeme boma gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Alişan, kardeşinin ölümünden sonra gülmenin bile yanlış anlaşıldığını düşündüğünü dile getirmiş ve gülerken kendisini kötü hissettiğini açıklamıştı. Şimdi ise acı haber resmen verildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.