Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Oca 2022 - 14:24

Masterchef’te Düğün Var, Davul Zurna Tutuldu! Hasan’ın Evlilik Teklifi Görüntüleri Sızdı, Görenler Delirdi! Instagram Sallanıyor! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te resmen düğün var! Masterchef’le birlikte ünlenen Hasan Biltekin’in hayranları resmen davul zurna tuttu! Hasan Biltekin’in sevgilisi olan Doktor Hülya yapmış olduğu paylaşımla birlikte evlilik teklifi edildiğini gösterdi. Instagram’ı sallayan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte milyonlara “Yok Artık” dedirten bu olay!