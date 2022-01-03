- 03 Oca 2022 - 14:24 G: 03 Oca 2022 - 14:39

Masterchef’te Düğün Var, Davul Zurna Tutuldu! Hasan’ın Evlilik Teklifi Görüntüleri Sızdı, Görenler Delirdi! Instagram Sallanıyor! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te resmen düğün var! Masterchef’le birlikte ünlenen Hasan Biltekin’in hayranları resmen davul zurna tuttu! Hasan Biltekin’in sevgilisi olan Doktor Hülya yapmış olduğu paylaşımla birlikte evlilik teklifi edildiğini gösterdi. Instagram’ı sallayan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte milyonlara “Yok Artık” dedirten bu olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada eleme potasında olan Tahsin, Burcu ve Hasan arasından elenen isim ise Burcu olmuştu. Hasan ve Tahsin yarışmanın eleme potasından kurtulurken; Burcu ise hayranlarını üzerek yarışmaya veda etmişti. Yarışmacılardan Hasan Biltekin’in evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2022 - 14:24 Ankara- Yaşam

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