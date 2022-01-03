Her burcun yemek yeme alışkanlığı yönetici gezegenin etkisi ile birbirinden farklı olarak şekilleniyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede yemek yemeye uzakken; bazı burcun insanları, yemek yemek için yaratılmış bulunuyor. Yemek yerken nefes almayı dahi unutan o burcun insanları, adeta yemek yemeye bayılıyor. Öte yandan listedeki obur burçları görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar yemek yerken nefes almayı unutur! İşte yemek yemeye bayılan burçlar…



Detaylar diğer sayfada!