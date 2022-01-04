- 04 Oca 2022 - 21:21

Ankara Gimat Hangi Semtte? Ulustan Gimata Nasıl Gidilir? Gimatta Neler Var, Ucuz Mu?

Ankara’nın ucuz ve toptan gıda adreslerinden biri olan Gimat, her geçen gün artan gıda fiyatlarına karşın başkentlilerin ilk adreslerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Başkentlilere özellikle toptan gıda alımında uygun fiyat ve geniş yelpazesi sunan Gimat ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ankara’nın ucuz ve toptan gıda adreslerinden biri olan Gimat, her geçen gün artan gıda fiyatlarına karşın başkentlilerin ilk adreslerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Başkentlilere özellikle toptan gıda alımında uygun fiyat ve geniş yelpazesi sunan Gimat, başkentin merkezinde yer alıyor. Ulaşım açısından kolaylıkla gidilen Gimat, şimdilerde başkentlilerin ilk alışveriş durağı olarak başkentlileri pek çok konuda meraklandırıyor. Peki, Ankara Gimat hangi semtte? Ulustan Gimata nasıl gidilir? Gimatta neler var, ucuz mu? İşte, detaylar…


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04 Oca 2022 - 21:21 - Yaşam

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