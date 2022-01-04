Hangi Burç Kadını Sonbahar Gibidir? İşte Yazı, Güneşi ve Denizi Size Unutturan O Burç...
İnsanlar, doğuştan gelen temel ve genel özellikleri ile hayatları boyunca çevrelerinde tanınırlar. Zira doğuştan burçlarla birlikte gelen bu özellikler, kişilerde bir ömür boyunca kendisini gösterir ve insanlar, bu özellikleri ile çevrelerinde tanınıp bilinirler. Sizde Sonbahar gibi olan kadın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İnsanlar, doğuştan gelen temel ve genel özellikleri ile hayatları boyunca çevrelerinde tanınırlar. Zira doğuştan burçlarla birlikte gelen bu özellikler, kişilerde bir ömür boyunca kendisini gösterir ve insanlar, bu özellikleri ile çevrelerinde tanınıp bilinirler. İnsanların doğuştan kazandığı bu özellikler arasında, sosyal ilişkilerde ortaya koydukları yakınlıklar da bulunur. Yani her bir burç, kurduğu sosyal ilişkilerde yakınlığını belirleme konusunda farklı davranış modelleri sergiler. Kimileri çok sıcak davranışlarla kısa sürede samimiyeti yakalarken, kimileri de soğuk duvarlar örerek karşısındaki kişi ile mesafeli ilişkiler kurmaya özen gösterir. Ancak bazı burçlar ise bu konuda daha belirsiz ve bilinmez davranışlar ortaya koyarak ne soğuk ne de sıcak davranır… Bu kişiler de etraflarında sonbahar gibi tanımlanırlar… İşte tüm detaylar…
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04 Oca 2022 - 21:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.