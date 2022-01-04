04 Oca 2022 - 23:32
Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Survivor Panorama ve Ekstra’nın yorumları ifşa edildi. Koltuklar öyle isimlerle dolacak ki, sinir krizlerinin yaşanmaması mümkün değil! Acun Ilıcalı öyle isimlerle anlaşma imzaladı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star’ın yorumculuğunu üstlenen Ekstra ve Panorama’da kimlerin bulunacağı resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.