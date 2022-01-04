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04 Oca 2022 - 23:32

Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Survivor Panorama ve Ekstra’nın yorumları ifşa edildi. Koltuklar öyle isimlerle dolacak ki, sinir krizlerinin yaşanmaması mümkün değil! Acun Ilıcalı öyle isimlerle anlaşma imzaladı ki…