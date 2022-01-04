- 04 Oca 2022 - 15:25 G: 04 Oca 2022 - 15:29

Altın Mı Alınmalı, Dolar Mı? Neye Yatırım Yapmalıyız?

Hatırlanacağı üzere, 2020 yılı altın için oldukça verimli bir yıl olarak geride kalmıştı. Zira Mart 2020’de Covid-19 salgının tüm dünyada etkisini göstermesi ile birlikte dünyada küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların enflasyondan kaçmak için sarı madeni tercih etmişti. Şimdi ise yatırım aracı olarak Altın Mı? Dolar Mı? alınmalı işte detaylar...

Hatırlanacağı üzere, 2020 yılı altın için oldukça verimli bir yıl olarak geride kalmıştı. Zira Mart 2020’de Covid-19 salgının tüm dünyada etkisini göstermesi ile birlikte dünyada küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların enflasyondan kaçmak için sarı madeni tercih etmişti. Artan talep ile birlikte altın fiyatları da böylece 2020 yılında ciddi değer artışları yaşamıştı. 2021 yılında pandeminin etkileri zayıflamış olsa da tam anlamıyla geçmedi ve bununla birlikte altın fiyatları da sınırlı olsa da yükselişlerini sürdürdü. Küresel piyasalarda sınırlı yükselen ons altın karşısında yurtiçi piyasalarda gram altın ise daha sert yükselişler elde etti. Artan dolar kuru ile birlikte vatandaşlar yatırımlarını dolardan yana mı yoksa altında yana mı yapma konusunda analist ve uzman görüşlerini değerlendirmeye devam ediyor… İşte tüm detaylar…


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04 Oca 2022 - 15:25 - Yaşam

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