Her burcun insanı sevme ve sevilme içgüdüleri açısından farklı insanlar olarak dünyaya geliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları inanılmaz derecede sevgiye muhtaç insanlar olurken; bazı burcun insanları sevgisiz bir ömür yaşayabiliyor. Zodyak kuşağının sevgiye muhtaç olan o insanları için sevgisizlikte son nokta demek ise, hiç yanlış olmuyor. Öte yandan o burçları görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç sevgiye muhtaçtır? İşte sevgisizlikten son nokta da olan burçlar…