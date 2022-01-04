- 04 Oca 2022 - 15:47 G: 04 Oca 2022 - 15:51

Hangi Burç Yürüyen Egodur? İşte Sürekli Kendisini Öven O burçlar…

Her burcun insanının kendisini gösterme biçimi diğer burçların insanlarına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı burcun insanları kendilerini coşkulu karakterleri ile gösterirken, bazı burcun insanları sadece ve sadece egoları ile var olabiliyor. Sizde Egolu burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının kendisini gösterme biçimi diğer burçların insanlarına göre farklılık gösterebiliyor. Bazı burcun insanları kendilerini coşkulu karakterleri ile gösterirken, bazı burcun insanları sadece ve sadece egoları ile var olabiliyor. Bu bağlamda Zodyak kuşağının yürüyen egoları olarak bilinen o burçların kendisini övmediği bir an bile bulunmuyor. Öte yandan en egoist burç sıralamasını görenler şaşkınlığını ve hayretini asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç yürüyen egodur? İşte sürekli kendisini öven o burçlar…


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04 Oca 2022 - 15:47 - Burç Haberleri

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