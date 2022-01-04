- 04 Oca 2022 - 21:44

Hangi Burç İntihara Meyillidir? İşte Kendisine Zarar Veren Umutsuz O Burçlar…

Her burç, yönetildikleri gezegenlerinden gelen etkiler nedeniyle bazı sağlıksal sorunlara açık olan insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, fiziksel sorunlar ile uğraşmaya meyilli iken; bazı burcun insanları, inanılmaz derecede psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli insanlar olarak dünyaya geliyor. Sizde intihara meyilli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burç, yönetildikleri gezegenlerinden gelen etkiler nedeniyle bazı sağlıksal sorunlara açık olan insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, fiziksel sorunlar ile uğraşmaya meyilli iken; bazı burcun insanları, inanılmaz derecede psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli insanlar olarak dünyaya geliyor. Elbette psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli olan insanlar, intiharın eşiğinde de gezmekten kendisini alıkoyamıyor. Evet, bazı burcun insanları intihara ve kendisine zarar vermeye, diğer burcun insanlarından çok daha meyilli oluyor! Peki, hangi burç intihara meyillidir? İşte kendisine zarar veren o burçlar…


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04 Oca 2022 - 21:44 - Yaşam

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