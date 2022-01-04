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04 Oca 2022 - 20:21

Gönül Dağı’nın Cemile’si Açıldı Saçıldı! Dizideki Halinden Eser Yok, Görenler Şaştı Kaldı! Dövmeleri Ağızları Açık Bıraktı! “Yok Böyle Değişim”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, açıldı saçıldı! Dizideki halinden eser bırakmayan isim, gündeme bomba gibi düştü. Dövmeleriyle “Yok artık” dedirten bu Nazlı Pınar Kaya, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Cemile karakterinden çok uzak birisi olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…