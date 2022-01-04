Gönül Dağı’nın Cemile’si Açıldı Saçıldı! Dizideki Halinden Eser Yok, Görenler Şaştı Kaldı! Dövmeleri Ağızları Açık Bıraktı! “Yok Böyle Değişim”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, açıldı saçıldı! Dizideki halinden eser bırakmayan isim, gündeme bomba gibi düştü. Dövmeleriyle “Yok artık” dedirten bu Nazlı Pınar Kaya, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Cemile karakterinden çok uzak birisi olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, Anadolu’dan sıcak bir hikayeyi seyircilere sunuyordu. Peki, Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya’nın sosyal medya paylaşımları şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.