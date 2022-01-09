- 09 Oca 2022 - 20:54

Hangi Burçla Asla İş Ortaklığı Yapılmaz? İşte Sorumluluk Sahibi Olmayan O Burç…

Her burcun insanının iş konusunda aldığı sorumluluk duygusu diğer burcun insanlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu bağlamda her burcun insanı işine dört elle sarılarak, yaklaşmıyor. Sizde kesinlikle iş ortaklığı yapılmayacak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının iş konusunda aldığı sorumluluk duygusu diğer burcun insanlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu bağlamda her burcun insanı işine dört elle sarılarak, yaklaşmıyor. İş yaşamında sorumluluk almayı bilmeyen ve tüm sorumluluğu etrafındaki insanlara yıkan o burçlar ile iş ortaklılığı yapılmaması gerektiğine dair ise, astrologlar çoktan fikir birliğine varmış bulunuyor. Öte yandan sorumluluk sahibi olmayan ve asla iş ortağı olarak seçilmemesi gereken o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burçla asla iş ortaklığı yapılmaz? İşte sorumluluk sahibi olmayan o burç…


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09 Oca 2022 - 20:54 - Burç Haberleri

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