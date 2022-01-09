Hangi Burçla Asla İş Ortaklığı Yapılmaz? İşte Sorumluluk Sahibi Olmayan O Burç…
Her burcun insanının iş konusunda aldığı sorumluluk duygusu diğer burcun insanlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu bağlamda her burcun insanı işine dört elle sarılarak, yaklaşmıyor. Sizde kesinlikle iş ortaklığı yapılmayacak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının iş konusunda aldığı sorumluluk duygusu diğer burcun insanlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu bağlamda her burcun insanı işine dört elle sarılarak, yaklaşmıyor. İş yaşamında sorumluluk almayı bilmeyen ve tüm sorumluluğu etrafındaki insanlara yıkan o burçlar ile iş ortaklılığı yapılmaması gerektiğine dair ise, astrologlar çoktan fikir birliğine varmış bulunuyor. Öte yandan sorumluluk sahibi olmayan ve asla iş ortağı olarak seçilmemesi gereken o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burçla asla iş ortaklığı yapılmaz? İşte sorumluluk sahibi olmayan o burç…
Detaylar diğer sayfada!
09 Oca 2022 - 20:54 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.