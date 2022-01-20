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20 Oca 2022 - 23:57

Tarkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Görünler Şaştı Kaldı! Meğer…

Attığı her adım ile olay olan ünlülerden biri olan Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün 2,5 yıl aranın ardından yeniden sahnelere geri döndü. Bu dönüşü ile birlikte hayranları tarafından mercek altına alınan ünlü pop şarkıcısı Tarkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...