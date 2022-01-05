Her burcun insanının anlaşabileceği pek çok insan bulunuyor. Ancak söz konusu sevgililik olduğunda her burcun insanı, herkes ile bu ilişkileri yürütemiyor. Özellikle bazı burcun insanları bazı burcun insanları ile karşılaştığında gerçek bir aşk yaşama ihtimalini bir hayli yükseltiyor. Öte yandan hangi burcun hangi burçla randevuya çıkması gerektiğini görenler ise, aşk hayatını yeniden gözden geçiriyor! Peki, hangi burç kiminle randevuya çıkmalı? Hangi burçlar kiminle sevgili olmalı? İşte, detaylar…



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