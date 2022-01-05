Hangi Burçlar Nelerden Tahrik Olur? İşte Burçların En Hassas Noktaları…
Her burcun tahrik olduğu vücut bölgesi diğerine göre değişiklik gösterebiliyor. Elbette bu konuda en çok etkili olan detay, burçların hassas olan ve vücutta temsil ettikleri bölgeler oluyor. Sizde burçların nasıl tahrik olduğunu ve hangi burçların nelerden tahrik olduğunu merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun tahrik olduğu vücut bölgesi diğerine göre değişiklik gösterebiliyor. Elbette bu konuda en çok etkili olan detay, burçların hassas olan ve vücutta temsil ettikleri bölgeler oluyor. Bu nedenle her burcun ayrı noktalardan cinsel anlamda zevk aldığını söylemek çok da yanlış bir bilgi olmuyor. Öte yandan burçların en hassas noktalarını görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burçlar nelerden tahrik olur? İşte burçların en hassas noktaları…
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05 Oca 2022 - 13:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.