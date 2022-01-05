Sermayesiz İşler Hangileridir? Çok Para Kazandıracak İşler Nelerdir?
Son dönemlerde, özellikle de pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte sağlık konularının yanı sıra en çok konuşulan ve gündeme gelen konular arasında ekonomik durumlar da yer almaya başladı. Pandemi döneminde küresel anlamda kademeli olarak artan enflasyon ile birlikte sizde Sermayesiz İşleri merak ediyorsanız işte size detaylar...
Son dönemlerde, özellikle de pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte sağlık konularının yanı sıra en çok konuşulan ve gündeme gelen konular arasında ekonomik durumlar da yer almaya başladı. Pandemi döneminde küresel anlamda kademeli olarak artan enflasyon, öte yandan küresel piyasalarda ons altın fiyatının artması, 2021 yılı genelinde kripto para piyasalarının büyük bir popülarite yakalaması ve yurtiçi piyasalarda son dönemlerde çok ciddi artış gösteren döviz kurları, konuyu her ortamda ekonomiye getiremeye başladı. Ekonomik sıkıntıların git gide artmaya başladığı son dönemlerde birçok vatandaş, maaşlı çalışan olmak yerine bir iş kurarak kendi işinin yapmanın hayalini kuruyor. Bu alanda fikirlere sahip olan kişiler, önceliğini ise sermayesiz şekilde kurulabilecek işlere ayırıyor… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
05 Oca 2022 - 13:22 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.