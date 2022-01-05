A101 Market Mi Ucuz, Bim Market Mi? Hangi Market çok Daha Uygun?

Bilindiği gibi ülkemizde birçok perakende market zinciri bulunuyor. Özellikle de sosyoekonomik olarak orta ve alt sınıf vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği bu marketler, sundukları ucuz fiyatlarla ön plana çıkıyor. BİM marketler, A101 marketler ve ŞOK marketler zincirleri, bu skalada geniş bir yer tutuyor. Zira bu market zincirleri, neredeyse Türkiye’nin her yerinde bulunuyor ve halkın en çok tercih ettiği marketler arasında yer alıyor. Perakende market zincirleri olan ve satış politikalarında benzer stratejiler izleyen bu marketler, vatandaşların çeşitli konularda kıyaslamaları ile yer yer tercih edilme konusunda ayrı ayrı ön plana çıkabiliyor… Vatandaşlar, bu marketler arasında özellikle de BİM marketler ile A101 marketler arasında hangisinin daha ucuz olduğunu araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…