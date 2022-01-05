- 05 Oca 2022 - 14:03 G: 05 Oca 2022 - 14:09

Migros Market Mi Daha Ucuz Tarım Kredi Market mi? Hangisinden Alışveriş Yapılmalı?

Bilindiği gibi ülkemizde, birçok market ürünü dolar bazında raflara dizilerek fiyatlandırılıyor. Zira market raflarında yer alan birçok ürün, ithalat kalemi olarak hesaplanıyor ve ithal edilen her bir üründe de dolar kuru dolayısıyla zamlar ortaya çıkabiliyor. Sizde Migros ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bilindiği gibi ülkemizde, birçok market ürünü dolar bazında raflara dizilerek fiyatlandırılıyor. Zira market raflarında yer alan birçok ürün, ithalat kalemi olarak hesaplanıyor ve ithal edilen her bir üründe de dolar kuru dolayısıyla zamlar ortaya çıkabiliyor. 2021 yılının son çeyreğinde ülkemizde ciddi oranlarda döviz kurlarında artış yaşanması ile birlikte başta benzin olmak üzere birçok alanda zamlar kendisini göstermeye başlamıştı. Artan dolar kuru ile birlikte market ürünlerine de peş peşe zamların gelmesi ile birlikte, vatandaşlar da marketlerdeki fiyatları kıyaslamaya başladı. Bu noktada birçok vatandaş özellikle de Migros ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarını kıyaslamaya başladı… Peki Migros fiyatları mı daha ucuz, yoksa TKK ürün fiyatları mı daha ucuz? İşte tüm detaylar…


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05 Oca 2022 - 14:03 - Yaşam

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