Belim Ağrıyor Hangi Bölümü Gitmeliyim? Bel Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Bel ağrısı, özellikle de uzun yıllar fiziksel aktivitelerin olduğu işlerde emek vermiş kişilerde görülen bir rahatsızlıktır. Uzun boylu, kilolu ve fiziksel olarak ağır işler yapmış olan kişiler, uzun süre spor ile uğraşmış olup daha sonra sporu bırakan kişilerde görülebilen bu rahatsızlık, bu kategorilerden birinde yer almayan birçok kişide de görülebilir. Birçok farklı etkenden dolayı görülebilen bel ağrısı rahatsızlığının nedenini tam olarak anlayabilmek için hekimlere danışmak gerekir. Çağımızda birçok insanın mustarip olduğu bel ağrılarından şikâyetçi olan vatandaşlar, bel ağrısı için hangi bölüme gitmesi gerektiğini araştırmaya devam ediyor. Hastanelerde, bel ağrılarına ilişkin uygulanacak tedavi yöntemlerinin ve kullanılacak ilaçların belirlenmesi için bölümler bulunuyor… İşte tüm detaylar…