- 05 Oca 2022 - 15:43 G: 05 Oca 2022 - 15:48

Dirseğim Ağrıyor Hangi Bölüme Gitmeliyim? Dirsek Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

İnsanlar, özellikle yaş aldıkça ve 20’li yaşların ortalarından itibaren vücutlarının çeşitli bölgelerinde kronik hale gelen vücut ağrılarından şikayetçi olmaya başlıyor. Bu ağrılar, genellikle de kemik ve eklem ağrıları olarak ortaya çıkıyor. Sizde Dirsek ağrısı çekiyor ve hangi bölüme gideceğinizi bilmiyorsanız işte size detaylar...

İnsanlar, özellikle yaş aldıkça ve 20’li yaşların ortalarından itibaren vücutlarının çeşitli bölgelerinde kronik hale gelen vücut ağrılarından şikayetçi olmaya başlıyor. Bu ağrılar, genellikle de kemik ve eklem ağrıları olarak ortaya çıkıyor. Birçok kişinin yaşlanmaya başlamanın belirtisi olarak değerlendirdiği bu ağrılar, her zaman bu kadar basit bir nedenden kaynaklanıyor olmayabilir. Kol, omuz ve dirsek bölgelerinde de rastlanan bu ağrı türleri, farklı bir rahatsızlığın da habercisi olabilir. Bu gibi ağrılardan şikayetçi olunması durumunda, ağrıyı hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir hekime görünmesi gerekir. Dirsek , kol, omuz, bilek gibi bölgelerde hissedilen ağrılardan rahatsız olan kişilerin bu şikayetleri için gitmeleri gereken bölümler de bellidir… İşte tüm detaylar…


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05 Oca 2022 - 15:43 - Sağlık

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