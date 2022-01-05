A101 Yağ Fiyatları Ne Kadar? A101 Markette Yağ Ucuz Mu?

Pandemi döneminde birçok işyeri ve işletmenin kapatılması ile birlikte sıcak para akışı sekteye uğradı ve bunu küresel anlamda aksamalar yaşayan tedarik zincirleri de etkiledi. Küresel anlamda görülen ekonomik sıkıntılar, dünyanın dört bir yanında enflasyon ile kendisini göstermeye başladı. Türkiye’de, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon son 19 yılın zirvesine ulaşırken, ABD gibi dünyanın en büyük ülkesinde de %6,8 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon ile birlikte haliyle zamlar da peş peşe gelmeye başladı ve bu alanda marketlerde zamlardan en çok etkilenen ürünler arasında, temel gıda ürünleri yer almaya başladı. Bir süredir gündemde olan yağ fiyatları A101 marketlerde vatandaşlara sunulmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…

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