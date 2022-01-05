A101 Yağ Fiyatları Ne Kadar? A101 Markette Yağ Ucuz Mu?
Pandemi döneminde birçok işyeri ve işletmenin kapatılması ile birlikte sıcak para akışı sekteye uğradı ve bunu küresel anlamda aksamalar yaşayan tedarik zincirleri de etkiledi. Küresel anlamda görülen ekonomik sıkıntılar, dünyanın dört bir yanında enflasyon ile kendisini göstermeye başladı. Sizde A101 Marketlerde ki yağ fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Pandemi döneminde birçok işyeri ve işletmenin kapatılması ile birlikte sıcak para akışı sekteye uğradı ve bunu küresel anlamda aksamalar yaşayan tedarik zincirleri de etkiledi. Küresel anlamda görülen ekonomik sıkıntılar, dünyanın dört bir yanında enflasyon ile kendisini göstermeye başladı. Türkiye’de, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon son 19 yılın zirvesine ulaşırken, ABD gibi dünyanın en büyük ülkesinde de %6,8 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon ile birlikte haliyle zamlar da peş peşe gelmeye başladı ve bu alanda marketlerde zamlardan en çok etkilenen ürünler arasında, temel gıda ürünleri yer almaya başladı. Bir süredir gündemde olan yağ fiyatları A101 marketlerde vatandaşlara sunulmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…
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05 Oca 2022 - 16:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.