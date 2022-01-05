- 05 Oca 2022 - 16:45 G: 05 Oca 2022 - 16:49

A101 Market Şeker Fiyatları Ne Kadar? A101 Markette Şeker Ucuz Mu?

Temel gıda ürünleri arasında yer alan şeker, birçok marka ve birçok market aracılığı ile satılıyor. Bazı bakkallarda açık vaziyette de satılan şeker, vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer aldığı için fiyatları sürekli araştırılan ve takip edilen ürünler arasında yer alıyor. Sizde A101 marketlerde ki şeker fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Temel gıda ürünleri arasında yer alan şeker, birçok marka ve birçok market aracılığı ile satılıyor. Bazı bakkallarda açık vaziyette de satılan şeker, vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer aldığı için fiyatları sürekli araştırılan ve takip edilen ürünler arasında yer alıyor. Enflasyon artışından en çok etkilenen ürünler arasında yer alan şeker fiyatları, son dönemlerde birçok üründe görülen zamlardan payını aldı. Son dönemlerde dolar kurunun artması ve enflasyon rakamlarının yükselmesi ile birlikte, temel gıda ürünleri de zamlı fiyatlarla raflardaki yerini almaya başladı. Gelen zamlar sonrasında vatandaşlar, A101 marketlerde şekerin hangi fiyat aralıklarında satıldığını araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…


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05 Oca 2022 - 16:45 - Yaşam

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