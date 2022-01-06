Çocuk yapmak, en çok sorumluluk gerektiren konulardan biri olarak günümüzdeki önemini daha da artırmış bulunuyor. İlişkilerin her alanında inanılmaz derecede etkili olan burçların çocuk sayıları üzerinde de etki göstermesi herkesi şaşırtıyor. Ancak burçlar, insanların iyi bir ebeveyn olup, olmayacağından kaç çocuk yapmasına kadar belirleyici olabiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en fazla çocuk sahibi olacak olan o burçlarını görenler, hayrete düşüyor! Peki, hangi burç kaç çocuk yapmalı? İşte en fazla çocuk sahibi olacak o burç…



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