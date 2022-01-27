ATV ekranlarının yeni dizisi olacak olan Yalnız Kurt için geri sayım başladı. İlginç konusunun yanı sıra usta oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan yeni fragmanı ile televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi de başardı.

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı olan Osman Sınav imzalı olarak ATV ekranlarına gelecek olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu ise, bu fragmanın ardından şekillendi. Peki, Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu belli oldu mu? Yalnız Kurt oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…

Yalnız Kurt Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu Mu? Hasan Deniz Yaran Kimdir, Kaç Yaşında?

Yalnız Kurt Dizisi SON FRAGMANI İZLE

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