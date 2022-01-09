Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yaşadığı krizi çözmek için harekete geçti. Bir süredir yayıncı kuruluşu ATV ile anlaşamadığı için bir türlü yedinci sezonuna başlayamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ilginç bir formül ile seyircisinin karşısına çıktı. EDHO hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizi hakkındaki o gelişmeler ise, herkesi şaşırttı! Peki, EDHO ne zaman başlayacak? EDHO dizisinin yeni adı ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanacak, oyuncu kadrosu belli oldu mu? İşte, detaylar…