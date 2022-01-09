EDHO Ne Zaman Başlayacak? EDHO Dizisinin Yeni Adı Ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hangi Kanalda Yayınlanacak, Oyuncu Kadrosu Belli Oldu Mu?
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yaşadığı krizi çözmek için harekete geçti. Bir süredir yayıncı kuruluşu ATV ile anlaşamadığı için bir türlü yedinci sezonuna başlayamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yaşadığı krizi çözmek için harekete geçti. Bir süredir yayıncı kuruluşu ATV ile anlaşamadığı için bir türlü yedinci sezonuna başlayamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ilginç bir formül ile seyircisinin karşısına çıktı. EDHO hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizi hakkındaki o gelişmeler ise, herkesi şaşırttı! Peki, EDHO ne zaman başlayacak? EDHO dizisinin yeni adı ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanacak, oyuncu kadrosu belli oldu mu? İşte, detaylar…
09 Oca 2022 - 20:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.