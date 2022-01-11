Günbatımı ile Şafak Arasında Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Vampir Soyundan Gelen O Burç...

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, o insanların başka bir şey olması halinde de nasıl davranacağını adeta gözler önüne seriyor. Bu bağlamda burçların vampir halleri, herkesi şaşırtacak kadar burçların karakteristik özellikleri ile örtüşüyor. Vampir olduklarında birden değişen o burçlar ise, herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan burçların vampir halini görenler, kendini gülmekten alıkoyamıyor! Peki, vampir soyundan gelen burçlar hangisidir? İşte burçların o halleri…



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