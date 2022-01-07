- 07 Oca 2022 - 12:30 G: 07 Oca 2022 - 12:34

Altın Fiyatları Artacak Mı, Azalacak Mı? Altına Yatırım Yapılmalı Mı?

Mart 2020 döneminde Covid-19 salgınının küresel anlamda etkisini şiddetli bir şekilde göstermeye başlaması ile birlikte küresel enflasyon da artış göstermeye başladı. Enflasyonun artması ile birlikte dünya genelinde küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcılar da enflasyondan korunmak için çeşitli yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Sizde Altın'a yatırım yapmayı düşünüyor ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Mart 2020 döneminde Covid-19 salgınının küresel anlamda etkisini şiddetli bir şekilde göstermeye başlaması ile birlikte küresel enflasyon da artış göstermeye başladı. Enflasyonun artması ile birlikte dünya genelinde küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcılar da enflasyondan korunmak için çeşitli yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bu yatırım araçları arasında yoğun olarak tercih edilenler ise altın, gümüş ve kripto para birimleri yer aldı. Salgın döneminde ciddi değer artışlarıyla karşılan altın fiyatları, yurtiçi piyasalarda da yükseliş eğilimini korudu ve 2021 yılında, dolar kuruna paralel olarak gram altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Vatandaşlar, şimdilerde altına yatırım yapıp yapmama konusunda kararsızlık yaşamaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…


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07 Oca 2022 - 12:30 - Yaşam

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