- 07 Oca 2022 - 12:33 G: 07 Oca 2022 - 12:36

Dolar Fiyatları Artacak Mı, Azalacak Mı? Dolar’a Yatırım Yapılmalı Mı?

Yurtiçi piyasalarda özellikle Eylül 2021 döneminden itibaren gündemin en sıcak maddeleri arasında dolar kuru yer aldı ve almaya da devam ediyor. Dolar seyri ile birlikte sizde Dolar kuruna yatırım yapmayı düşünüyorsanız işte size detaylar...

Yurtiçi piyasalarda özellikle Eylül 2021 döneminden itibaren gündemin en sıcak maddeleri arasında dolar kuru yer aldı ve almaya da devam ediyor. Zira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitme kararı aldı ve bu kararını peş peşe 3 ay boyunca devam ettirerek, toplamda 4 ayda 500 baz puanlık faiz indirimine gitti. Merkez Bankası’nın Eylül ve Aralık ayları arasında politika faizini %19 seviyesinden %14 seviyesine çekmesi ile birlikte dolar kuru da bu süreçte çok sert değer artışlarıyla karşılaştı. Dolar kurunda daha sonra gevşemeler yaşanmış olsa da son günlerde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Vatandaşlar da oynaklığın sürdüğü günlerde dolara yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığını araştırıyor… İşte tüm detaylar…

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07 Oca 2022 - 12:33 - Ekonomi

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