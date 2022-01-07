- 07 Oca 2022 - 12:35 G: 07 Oca 2022 - 12:40

Euro Fiyatları Artacak Mı, Azalacak Mı? Euro’ya Yatırım Yapılmalı Mı?

Türk Lirası, 2021 yılında tarihi değer kayıplarıyla karşılaştı. 2021 yılı genelinde ve özellikle yılın son çeyreğinde, Kasım ayından itibaren tarihi değer kayıplarıyla karşılaşan Türk Lirası, döviz karşısında yıllık, aylık ve haftalık bazlarda çok sert değer kayıplarıyla karşılaştı. Sizde bu düşüşle birlikte Euro fiyatlarını ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Türk Lirası, 2021 yılında tarihi değer kayıplarıyla karşılaştı. 2021 yılı genelinde ve özellikle yılın son çeyreğinde, Kasım ayından itibaren tarihi değer kayıplarıyla karşılaşan Türk Lirası, döviz karşısında yıllık, aylık ve haftalık bazlarda çok sert değer kayıplarıyla karşılaştı. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en sert değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Bloomberg analistleri, TL’nin 2008 yılından bu yana dolar karşısındaki değer kaybının %90 oranını aştığını ifade ediyor. Dolar kurunda yaşanan sert değer artışlarına paralel olarak, son dönemlerde Euro kurunda da değer artışları yaşanıyor. Euro kurunun 15 TL seviyesini aşması ile birlikte vatandaşlar, yatırımlarını Euro’da tutmanın mantıklı olup olmayacağını araştırmayı sürdürüyor… İşte tüm detaylar…


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07 Oca 2022 - 12:35 - Ekonomi

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