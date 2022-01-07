Euro Fiyatları Artacak Mı, Azalacak Mı? Euro’ya Yatırım Yapılmalı Mı?
Türk Lirası, 2021 yılında tarihi değer kayıplarıyla karşılaştı. 2021 yılı genelinde ve özellikle yılın son çeyreğinde, Kasım ayından itibaren tarihi değer kayıplarıyla karşılaşan Türk Lirası, döviz karşısında yıllık, aylık ve haftalık bazlarda çok sert değer kayıplarıyla karşılaştı. Sizde bu düşüşle birlikte Euro fiyatlarını ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Türk Lirası, 2021 yılında tarihi değer kayıplarıyla karşılaştı. 2021 yılı genelinde ve özellikle yılın son çeyreğinde, Kasım ayından itibaren tarihi değer kayıplarıyla karşılaşan Türk Lirası, döviz karşısında yıllık, aylık ve haftalık bazlarda çok sert değer kayıplarıyla karşılaştı. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en sert değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Bloomberg analistleri, TL’nin 2008 yılından bu yana dolar karşısındaki değer kaybının %90 oranını aştığını ifade ediyor. Dolar kurunda yaşanan sert değer artışlarına paralel olarak, son dönemlerde Euro kurunda da değer artışları yaşanıyor. Euro kurunun 15 TL seviyesini aşması ile birlikte vatandaşlar, yatırımlarını Euro’da tutmanın mantıklı olup olmayacağını araştırmayı sürdürüyor… İşte tüm detaylar…
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07 Oca 2022 - 12:35 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.