Yüzdeki Lekeler Nasıl Geçer? Yüzdeki Lekelerden Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
İnsanlar aynaya baktığında, karşısında parlak bir cilt görmek ister. Ancak her insan bu “şanslı” duruma sahip olamayabilir ve bazı insanlar, uzun yıllar boyunca ciltlerinde oluşan lekelerle mücadele etmek zorunda kalır. Kimilerinin pek de umursamadığı, kimilerinin ise takıntı boyutunda artık kafaya takmaya başladığı bu lekeler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
İnsanlar aynaya baktığında, karşısında parlak bir cilt görmek ister. Ancak her insan bu “şanslı” duruma sahip olamayabilir ve bazı insanlar, uzun yıllar boyunca ciltlerinde oluşan lekelerle mücadele etmek zorunda kalır. Kimilerinin pek de umursamadığı, kimilerinin ise takıntı boyutunda artık kafaya takmaya başladığı bu lekeler, birçok etkenden dolayı oluşabilir. Güneş lekeleri, alerjik lekeler, sonradan oluşan ve sebebi anlaşılamayan lekeler, belli bir hastalığa bağlı olarak oluşan lekeler ve hatta beslenme çeşidine bağlı olarak oluşan lekeler gibi birçok yönden ciltte lekeler oluşabilir. Bu gibi lekelerden şikayetçi olan kişilerin öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Öte yandan sağlık açısından bir tehdit oluşturmayan lekeler içinse kişilerin kendi çabalarıyla bu lekeleri gidermek için uygulayabileceği bazı yöntemler mevcuttur… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
07 Oca 2022 - 12:48 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.