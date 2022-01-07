Hangi Bankadan Kredi Çekmeliyim? Hangi Banka Avantajlıdır?
Son dönemlerde Türkiye’nin gündem maddeleri arasında en yoğun olarak ekonomik konular yer alıyor. Zira 2021 yılında kademli olarak artan dolar kuru ve paralel olarak artış gösteren Euro ve İngiliz Sterlini kurlarının yanı sıra, altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarında da artışların yaşanması, enflasyona da yansıdı. Sizde 2022 yılı ile birlikte gelen zamlar sonrası kredi çekmeyi düşünüyorsanız işte detaylar...
Son dönemlerde Türkiye’nin gündem maddeleri arasında en yoğun olarak ekonomik konular yer alıyor. Zira 2021 yılında kademli olarak artan dolar kuru ve paralel olarak artış gösteren Euro ve İngiliz Sterlini kurlarının yanı sıra, altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarında da artışların yaşanması, enflasyona da yansıdı. Bu durum market fiyatlarından akaryakıt fiyatlarına kadar tüm ürünlerine fiyatlarına ve dolayısıyla vatandaşın cebine de yansımaya başlayınca, ekonomik sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Oluşan ekonomik tabloda acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar da çözümü bankaların sunduğu kredilerde aramaya başladı. Bankalar, sundukları ihtiyaç kredilerinde uyguladıkları faiz indirimleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Peki ihtiyaç kredilerinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? İşte tüm detaylar…
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07 Oca 2022 - 17:20 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.