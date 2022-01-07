Öğrenciyim, Kredi Kartı Alabilir Miyim? Öğrencilerin Kredi Kartı Limiti Ne Kadar Olur?

Uzun yıllardır hayatımızda olan kredi kartları, hala günümüzde çeşitli yönleri ile tartışılmaya devam ediyor. Dezavantajı olduğunu dile getirenler ile avantajlı bir alışveriş aracı olduğunu dile getirenler arasında yaşanan bu tartışmalar ışığında birçok kişi kredi kartı sahibi olmak istiyor. Zira insanın her zaman nakit bulunduramaması, alışverişlerde fiziki olarak bulunamayan ürünlerin online alışverişlerde bulunabiliyor olması, zor durumlarda kredi kartlarının bir güvence sağlıyor olması gibi etkenlerle tercih edilebilen kredi kartları, özellikle maddi açıdan yaşanan zorluklarla ön planda olan öğrenciler arasında da oldukça araştırılan bir konu haline geldi. Birçok öğrenci, kredi kartı alıp alamayacağını soruşturmaya devam ediyor… Peki bankalar öğrencilere kredi kartı veriyor mu? İşte tüm detaylar…