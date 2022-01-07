Hangi Burç Düğün Yapmak İstemiyor? İşte Düğün Denilince Sıtkı Sıyrılan Burçlar…

İnsanlar, doğuştan itibaren belli başlı bazı genel ve temel kişilik özelliklerine sahiptir. Genel bir çerçeve içinde olan bu özellikler, insanların hayatının herhangi bir anında ve herhangi bir konuda kendisini belli edebilir. Burçlarla birlikte gelen bu temel ve genel özellikler, hiç beklenmedik konu ve zamanlarda da ortaya çıkabilir. Örneğin sakin yapısıyla bilinen bir insanın, heyecanlı bir anda tepkisiz kalması, etrafındaki kişileri şaşırtsa da bu durum onun genel yapısıyla ilgilidir. Benzer bir şekilde düğüne karşı gösterilen direnç ve düğünden kaçınma özellikleri de burçlarla ilgilidir. Bazı burçlar, düğün lafını duyunca kaçacak delik arayan yanları ile ön plandadır. Peki hangi burç düğün yapmak istemiyor? İşte tüm detaylar…



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