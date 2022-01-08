Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, adım adım şampiyonuna yaklaşmaya başladı. Bu haftaki yarışı ile ilk dördünü belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından elenen o isim herkesi şoke etti. Sizde Masterchef Dilara ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, adım adım şampiyonuna yaklaşmaya başladı. Bu haftaki yarışı ile ilk dördünü belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından elenen o isim herkesi şoke etti. O ismin elenmesinin ardından yaşananlar ise, tüm yarışmacıların ağzının açık kalmasına neden oldu. Peki, Masterchef’ten Dilara elendi mi? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden elendi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Oca 2022 - 12:25 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.