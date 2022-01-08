Tarım Kredi Markette Peynir Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Peynir Ucuz Mu?

Türkiye’de son dönemlerde yoğun gündem maddeleri arasında ekonomi verileri yer alıyor. Zira 2021 yılında artan enflasyon ile birlikte ürünlere ve hizmetlere peş peşe gelen zamlar, vatandaşların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Artan enflasyon ile birlikte marketlerde, pazarlarda, şarküteri dükkanlarında ve buna benzer işletmelerde satışa sunulan peynir gibi temel gıda ürünleri de gelen zamlardan payını aldı. 2021 yılında en fazla zam ile karşılaşan ürünler arasında yer alan peynir, çeşitli markalar eşliğinde müşterilerle buluşmaya devam ediyor. Market raflarında yer alan peynirler, çeşitli fiyat aralıklarında alıcı bulmaya devam ederken, Tarım Kredi marketler de sunduğu peynir ürünleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Peki Tarım Kredi marketlerde peynir fiyatları uygun mu? Tarım Kredi markette peynir fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…



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