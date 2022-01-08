- 08 Oca 2022 - 12:57 G: 08 Oca 2022 - 13:01

Tarım Kredi Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Markette Zeytin Ucuz Mu?

Piyasada fiyat aralığı geniş olan ürünler arasında yer alan zeytinler, Tarım Kredi marketlerde de alıcılarla buluşuyor. Çeşitli boyut ve markalarda satılan zeytinlerle ilgili detaylar haberimizde...

Temel gıda ürünleri arasında yer alan ve genellikle de kahvaltılık bir ürün olarak tüketilen zeytinler, Türkiye’nin zeytin yetiştirme konusunda ön planda olan ülkelerden biri olması nedeniyle çok fazla çeşitte alıcıların karşısına çıkabiliyor. Siyah ve yeşil zeytin olarak temelde 2 çeşitte raflardaki yerini alan zeytinler, öte yandan çeşitli işlemlerden geçtikten sonra da biberli, çekirdeksiz, kırma, çizme gibi çeşitlerde de alıcılarla buluşabiliyor. Piyasada fiyat aralığı geniş olan ürünler arasında yer alan zeytinler, Tarım Kredi marketlerde de alıcılarla buluşuyor. Çeşitli boyut ve markalarda satılan zeytinler, Tarım Kredi market raflarında da belli fiyat aralıklarında satışa sunuluyor. Peki Tarım Kredi marketlerde zeytin fiyatları ne kadar? Tarım Kredi market zeytin fiyatları ucuz mu? İşte tüm detaylar…


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08 Oca 2022 - 12:57 - Yaşam

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