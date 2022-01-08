BİM Markette Yoğurt Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Yoğurt Ucuz Mu?
BİM marketlerde de çeşitli fiyat aralıklarında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, BİM marketlerde yoğurt fiyatlarını araştırıyor. Sizde BİM Marketlerde ki Yoğurt fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yoğurt, Türk kültüründe en önemli gıda ürünleri arasında yer alıyor. Türklerin buluşu ile dünyaya yayılan yoğurt besini, en önemli süt ve süt ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların sıklıkla tüketmesi gereken yoğurt, Türk kültüründe neredeyse her yemeğin yanında tüketiliyor. Gıda zehirlenmelerine karşı tüketilen yoğurt, kalsiyum zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Türk sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve birçok yemekte malzeme olarak da kullanılan yoğurtlar, piyasada geniş bir çerçevede, ürün çeşitliliği ile satışa sunuluyor. Bir şarküteri ürünü olan ve temel bir gıda ürünü olan yoğurtlar, BİM marketlerde de çeşitli fiyat aralıklarında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, BİM marketlerde yoğurt fiyatlarını araştırıyor. Peki BİM marketlerde yoğurt fiyatları ne kadar? BİM marketlerde yoğurt ucuz mu? İşte tüm detaylar…
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08 Oca 2022 - 13:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.