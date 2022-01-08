BİM Markette Yoğurt Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Yoğurt Ucuz Mu?

Yoğurt, Türk kültüründe en önemli gıda ürünleri arasında yer alıyor. Türklerin buluşu ile dünyaya yayılan yoğurt besini, en önemli süt ve süt ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların sıklıkla tüketmesi gereken yoğurt, Türk kültüründe neredeyse her yemeğin yanında tüketiliyor. Gıda zehirlenmelerine karşı tüketilen yoğurt, kalsiyum zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Türk sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve birçok yemekte malzeme olarak da kullanılan yoğurtlar, piyasada geniş bir çerçevede, ürün çeşitliliği ile satışa sunuluyor. Bir şarküteri ürünü olan ve temel bir gıda ürünü olan yoğurtlar, BİM marketlerde de çeşitli fiyat aralıklarında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, BİM marketlerde yoğurt fiyatlarını araştırıyor. Peki BİM marketlerde yoğurt fiyatları ne kadar? BİM marketlerde yoğurt ucuz mu? İşte tüm detaylar…



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