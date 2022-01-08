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08 Oca 2022 - 14:27

Masterchef Tarihinde Görülmemiş Olay! Somer Şef ve Danilo Şef… Yarışmacıların Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şok bir olay yaşandı! Masterchef tarihinde bu olay bir ilk olarak yaşanırken; daha önce böylesinin görülmediği anlaşıldı! Somer Şef ve Danilo Şef bir araya gelerek; yarışmacıların yaptıkları karşısında tepkilerini ortaya koydu! İşte milyonlara tokat gibi çarpan bu olay!