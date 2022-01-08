- 08 Oca 2022 - 14:27 G: 08 Oca 2022 - 14:30

Masterchef Tarihinde Görülmemiş Olay! Somer Şef ve Danilo Şef… Yarışmacıların Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şok bir olay yaşandı! Masterchef tarihinde bu olay bir ilk olarak yaşanırken; daha önce böylesinin görülmediği anlaşıldı! Somer Şef ve Danilo Şef bir araya gelerek; yarışmacıların yaptıkları karşısında tepkilerini ortaya koydu! İşte milyonlara tokat gibi çarpan bu olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının dün akşam ekranlara gelen son bölümü bir ilke şahitlik yazdı! Son dörde kalan Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı, Tahsin Küçük ve Sergen Özen akılları başlardan alacak bir mücadeleye şahitlik etmişti. İlk etapta dünya klasiklerinden bir tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılar, ikinci etapta ise havyarla en iyi tabağı çıkartmışlardı. Üçüncü etapta ise Danilo Şefin imza tabağını çıkartmaya çalışmışlardı. Peki, Masterchef yarışmasının son bölümünde neler oldu? 

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08 Oca 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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