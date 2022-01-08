Polis Olmak İçin Ne Yapmalıyım? Polislik Mülakat Soruları

Türkiye’de işsizlik sayıları gün geçtikçe artış göstermeye devam ediyor. Özellikle Mart 2020’de dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgını sonrasında birçok işyeri ve işletmenin kepenk kapatması ya da çalışma saatlerini düşürmesi ve işletme genelinde küçülmeye gitmesi, birçok vatandaşın da işsiz kalmasına neden oldu. Öte yandan üniversiteden veya liseden mezun olduktan sonra atama bekleyen ancak bir türlü istediği atamayı alamayan birçok vatandaş da işsizlik ile mücadele etmek durumunda kalıyor. İş kapılarının birer birer kapandığı ortamda son yıllarda polislik mesleği ise en çok tercih edilen iş alanları arasında yer alıyor. Birçok vatandaş, polis olmanın yollarını arıyor. Kimilerinin hayallerini süsleyen, kimilerinin zorunluluktan tercih ettiği ve kimilerinin de şans eseri tercih ettiği polislik için araştırma yapan kişiler, nasıl polis olunacağını merak ediyor… Peki polis olmak için ne yapılmalı? İşte tüm detaylar…



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