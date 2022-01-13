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13 Oca 2022 - 17:58

Hande Erçel’e Skandal Kavga Şoku! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Saç Baş Birbirine Girdikleri Ortaya Çıktı! Sevenleri Çıldırdı! “Yazıklar Olsun”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kavga şokuyla ağızları açık bıraktı. O isim her şeyi açıklarken; saç baş kavga ettiği de açıklandı! Sevenlerini çıldırtan bu olay ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten kavganın detayları…