- 13 Oca 2022 - 17:58 G: 13 Oca 2022 - 18:34

Hande Erçel’e Skandal Kavga Şoku! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Saç Baş Birbirine Girdikleri Ortaya Çıktı! Sevenleri Çıldırdı! “Yazıklar Olsun”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kavga şokuyla ağızları açık bıraktı. O isim her şeyi açıklarken; saç baş kavga ettiği de açıklandı! Sevenlerini çıldırtan bu olay ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten kavganın detayları…

Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’in ününü kardeşi Gamze Erçel’e de sıçramıştı. Hande Erçel hızla yükselirken; Gamze Erçel ise Instagram’da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. İkili aynı anda birçok kez ödül almış ve birlikte bulundukları alanlarda yıldızlarının ışıltısını göstermişti. Şimdi ise skandal bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Oca 2022 - 17:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!” mask
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!”
Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!”
Müge Anlı’nın Avukatı Rahmi Özkan’ın Eşi Kim Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Güzelliği Şok Etti, Sibel Can ve Bülent Ersoy Gerçeği Titretti! mask
Müge Anlı’nın Avukatı Rahmi Özkan’ın Eşi Kim Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Güzelliği Şok Etti, Sibel Can ve Bülent Ersoy Gerçeği Titretti!
Müge Anlı Vasiyetini Önceden Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar... mask
Müge Anlı Vasiyetini Önceden Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...
Masterchef Azize Bu Seferde Kasıklarına Kadar Açtı! Estetik Olduğu Konuşuluyordu, Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Gören Tanıyamıyor… mask
Masterchef Azize Bu Seferde Kasıklarına Kadar Açtı! Estetik Olduğu Konuşuluyordu, Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Gören Tanıyamıyor…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sının Öyle Bir Fotoğrafı Çıktı Ki… Akıl, Sır Ermedi; Beyin Yetmedi! Güzelliği Eridi Bitti! “Yok Artık! mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sının Öyle Bir Fotoğrafı Çıktı Ki… Akıl, Sır Ermedi; Beyin Yetmedi! Güzelliği Eridi Bitti! “Yok Artık!
Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu? O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi! Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi… mask
Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu? O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi! Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi…
Merve Boluğur’dan Nefes Kesen Pozlar! Görenlerin İçi Eridi, Jartiyeriyle Şok Etti! Dağınık Haliyle “Yok Artık” Dedirtti! mask
Merve Boluğur’dan Nefes Kesen Pozlar! Görenlerin İçi Eridi, Jartiyeriyle Şok Etti! Dağınık Haliyle “Yok Artık” Dedirtti!
Esra Dermancıoğlu’nun Kızını Görenle Eridi Bitti! Güzelliğiyle Sosyal Medyayı İnletti! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Esra Dermancıoğlu’nun Kızını Görenle Eridi Bitti! Güzelliğiyle Sosyal Medyayı İnletti! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’da İlk Oyun Kazananı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Fıttıracak, Delirecek! Televizyonlar Kırılacak, Karakolluk Olunabilir! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da İlk Oyun Kazananı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Fıttıracak, Delirecek! Televizyonlar Kırılacak, Karakolluk Olunabilir! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Kardeşinden Skandal İtiraf! Instagram Sallandı, Saç Baş Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Meğer Yıllar Önce Öyle Bir Sebepten… mask
Hande Erçel’in Kardeşinden Skandal İtiraf! Instagram Sallandı, Saç Baş Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Meğer Yıllar Önce Öyle Bir Sebepten…
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!” mask
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!”
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Kızını Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Buse Varol’la Benzerliği Tokat Gibi Çarptı! Kızının Yüzünü İlk Kez Gösterdi! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status