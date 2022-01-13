Hande Erçel’e Skandal Kavga Şoku! O İsim Her Şeyi Açıkladı, Saç Baş Birbirine Girdikleri Ortaya Çıktı! Sevenleri Çıldırdı! “Yazıklar Olsun”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kavga şokuyla ağızları açık bıraktı. O isim her şeyi açıklarken; saç baş kavga ettiği de açıklandı! Sevenlerini çıldırtan bu olay ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten kavganın detayları…
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’in ününü kardeşi Gamze Erçel’e de sıçramıştı. Hande Erçel hızla yükselirken; Gamze Erçel ise Instagram’da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. İkili aynı anda birçok kez ödül almış ve birlikte bulundukları alanlarda yıldızlarının ışıltısını göstermişti. Şimdi ise skandal bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.