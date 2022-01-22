- 22 Oca 2022 - 19:51 G: 22 Oca 2022 - 20:20

Tescilli Güzelliğe Sahip Burçlar Hangisidir? İşte Güzellik Yarışmasına Katılsa Birinci Seçilecek İsimler…

Burçlarla birlikte birtakım fiziksel özellikler de doğuştan belirgin bir şekilde gelir ve bu özellikler insanlarda bir ömür boyu kalır. Sizde tescilli güzel olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Burçlar, doğuştan bazı güzel ve iyi özellikleri beraberinde getirdiği gibi bazı kötü ve istenmeyen özellikleri de sunar. Her bir burcun kendisi ile bütünleşmiş, artık o burçla özdeşleşmiş olan bazı karakteristik özellikleri vardır. Her insanda istisnasız bir şekilde görülüyor olmasa da bu özellikler genel halleriyle çoğunlukta görülür. Ancak öte yandan bu temel ve genel özellikleri göstermeyen kişiler, burçlarının diğer özelliklerini genel olarak taşır ve bunu gösterirler.

Bu özellikler çoğu zaman karakteristik olarak ortaya çıkıyor olsa da burçlarla birlikte birtakım fiziksel özellikler de doğuştan belirgin bir şekilde gelir ve bu özellikler insanlarda bir ömür boyu kalır… Fiziksel özellikler arasında en belirgin olanı ise yüz güzelliği olarak ön plana çıkarken, bazı burçlar bu konuda fazlasıyla ön plandadır… İşte tüm detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

22 Oca 2022 - 19:51 - Burç Haberleri

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