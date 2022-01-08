Hangi Burç Saten Kıyafetleri Taşır? İşte Torba Giyse Yakışacak Burçlar…

Canlılar arasında, “çıplak” olmayan tek tür insan türüdür. İnsanlara özgü olan kıyafet alışkanlığı, araştırmalara göre birçok farklı nedenden ötürü ortaya çıkmış olabilir. Soğuktan daha fazla korunma ihtiyacı gibi nedenlerden ötürü ortaya çıktığı düşünülen örtünme eylemi, artık günümüzde tahminlerin de ötesinde bir noktada konumlanıyor. Neredeyse insanların kişilik analizlerini ortaya koyabilen kıyafet seçimleri, kişiler hakkında gerçekten de birçok fikir edinilmesini sağlayabiliyor. Ancak bazı insanlar bu konuda pek umursamaz bir halde davranışlar sergileyebiliyorken, bazıları ise kıyafet konusuna fazlasıyla önem verebiliyor. Ancak bir burç, ister bu konuya önem verip üzerine düşünsün, isterse de bu konuda umursamaz olsun, ne giyerse giysin kendisine yakıştırması ile biliniyor. Çuval giyse yakışacak olan kişiler genellikle aynı burçlardan çıkıyor… İşte tüm detaylar…



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