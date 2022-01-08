Hangi Burç İstediği Elde Edemez? İşte İçinde Hırs ve Başarı İsteği Olmayan Burçlar…

Hemen hemen her insanın etrafında adeta hırs küpü olan ve hırslandığı zaman işi inada bindirerek istediğini alana kadar bırakmayan bazı kimseler vardır. Bazı zamanlarda çevresindekiler için yorucu olan bu kişiler, genellikle aynı burçlardan çıkar ve bu burçlar, hırs konusunda diğerlerine göre fazlasıyla ön plandadır. Ancak öte yandan bazı burçlar ise doğuştan gelen genel ve temel özellikleri kapsamında neredeyse hiçbir şey için hırslanmayan, “Olursa olur, olmazsa sağlık olsun” düşüncesini benimseyen yapılarıyla ön plana çıkar. Bu burçlar için hırs, başlı başına yorucu bir duygudur ve işlerin genellikle oluruna bırakılması gerekir… Hırslı bir yapıda olmamaları nedeniyle genellikle istediklerini de elde edemeyen bu kişiler, genellikle aynı burçlardan çıkar… İşte tüm detaylar…