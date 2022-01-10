- 10 Oca 2022 - 12:44 G: 10 Oca 2022 - 12:48

Yargı Dizisinin Son Bölümü Fırtınalar Yarattı! Seyircinin Ağzı Açık Kaldı, Ilgaz’ın Hamlesi Şok Etti! Öyle Bir An Yaşandı Ki…

Ana akım kanallarda ekranlara gelen dizilerin neredeyse tamamı, yılbaşı dolayısıyla setlerde tatil verilmesiyle birlikte bir süreliğine yayın hayatlarına ara vermişti. Bu dizilerden biri olan ve Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisi ile buluşan Yargı dizisi de yılbaşı tatili vermiş ve geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmemişti. İşte Yargı dizisi ile ilgili son detaylar...

Ana akım kanallarda ekranlara gelen dizilerin neredeyse tamamı, yılbaşı dolayısıyla setlerde tatil verilmesiyle birlikte bir süreliğine yayın hayatlarına ara vermişti. Bu dizilerden biri olan ve Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisi ile buluşan Yargı dizisi de yılbaşı tatili vermiş ve geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmemişti. Sevilen dizinin 15. ve son bölümü, dün akşam izleyicisi ile buluştu. Uzunca bir süredir Yargı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin ekranlara gelen son bölümünde yine şoklar içinde kaldı… Ilgaz’ın hamlesi karşısında izleyicilerin adeta nefesi kesildi ve Yargı, ekranlara muhteşem bir dönüş yapmış oldu… İşte tüm detaylar…


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10 Oca 2022 - 12:44 - Dizi Haberleri

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