- 10 Oca 2022 - 19:36 G: 10 Oca 2022 - 19:37

Masterchef Sergen Aşkına Hüngür Hüngür Ağladı! Dilara Başaran Ekranları Kırabilir, Bu Olay Çok Can Yakacak! Twitter’da Hışma Uğradı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen, hüngür hüngür ağladı! Yaşanan durum sonrasında Dilara Başaran’ın ise ekranları kıracağına dair birçok geldi. Bu olayın çok can yakacağı da gündeme taşınırken; Twitter ise sallanmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Final haftasına giriş yapan Masterchef ekibi, çalışmalara başlamıştı. En iyisini arayan Masterchef yarışmasında son üçe kalan isimler ise Eren Kaşıkçı ve Tahsin Küçük olmuştu. Hasan Biltekin ve Sergen ise bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde son üçe katılan isim olmak için kıyasıya mücadele verecekti! Sergen Özen hakkında çıkan o iddia ise ağızları açık bıraktı! İtşe merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Oca 2022 - 19:36 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu! mask
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu!
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Mehmet Şef Delirdi, O Paylaşımı Şok Etti! Eski Yarışmacıyla Bir Araya Gelip… mask
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Mehmet Şef Delirdi, O Paylaşımı Şok Etti! Eski Yarışmacıyla Bir Araya Gelip…
Masterchef Yarışmasının İkinci İsmi Kim Oldu! Son 3’e Öyle Bir İsim Kaldı Ki, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasının İkinci İsmi Kim Oldu! Son 3’e Öyle Bir İsim Kaldı Ki, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara Başaran'dan Daha Fazla Dayanamadı, Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara… mask
Masterchef Dilara Başaran'dan Daha Fazla Dayanamadı, Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara…
Masterchef Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı’dan Şok Müdahale, Çekimler Tekrarlandı! Canlı Yayın Deniyordu Ama... mask
Masterchef Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı’dan Şok Müdahale, Çekimler Tekrarlandı! Canlı Yayın Deniyordu Ama...
Masterchef’te Göbek Attıran Veda! Hasan Mı, Sergen Mi? Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Delirdi! Televizyonlar Kırılacak, Kafalar Patlayacak! mask
Masterchef’te Göbek Attıran Veda! Hasan Mı, Sergen Mi? Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Delirdi! Televizyonlar Kırılacak, Kafalar Patlayacak!
Masterchef Mehmet Şefe Çok Büyük Darbe! Arkasına Bile Bakmadan Gitti Ama Skandal Patladı! Öz Kızı ve Masterchef Yarışmacısı… mask
Masterchef Mehmet Şefe Çok Büyük Darbe! Arkasına Bile Bakmadan Gitti Ama Skandal Patladı! Öz Kızı ve Masterchef Yarışmacısı…
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Ocak 2022 MasterChef 154. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Ocak 2022 MasterChef 154. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Burcu, Mehmet Şefle Anlaşmayı İmzaladı! Çalışmalara Başladı, “Dilara Başaran Çatlayacak” Kolları Altına Aldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Burcu, Mehmet Şefle Anlaşmayı İmzaladı! Çalışmalara Başladı, “Dilara Başaran Çatlayacak” Kolları Altına Aldı! Neler Oluyor?
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Dilara Hakkında Şok İddia! Mehmet Şef Sessizliğini Koruyor, Her Şey Gerçek Olabilir! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması... mask
Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması...
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı… mask
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Salladı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Salladı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!”
Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği… mask
Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği…
Cansu Dere’nin Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Ne Volkan, Ne Aras… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Görenler Delirdi! Meğer… mask
Cansu Dere’nin Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Ne Volkan, Ne Aras… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Görenler Delirdi! Meğer…
Türker İnanoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Türker İnanoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Paylaşım! Instagram Sallandı, Görenler Delirdi! Eşiyle Yapmış Olduğu Paylaşım… mask
Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Paylaşım! Instagram Sallandı, Görenler Delirdi! Eşiyle Yapmış Olduğu Paylaşım…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması... mask
Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması...
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı… mask
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…
Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak! mask
Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak!
Tarım Kredi Marketten Büyük İndirim! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Marketten Büyük İndirim! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Gönül Dağı Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Her Şey Bitti, Seyirci Hüngür Hüngür Ağladı! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Her Şey Bitti, Seyirci Hüngür Hüngür Ağladı! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu! mask
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status