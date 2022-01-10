Masterchef Sergen Aşkına Hüngür Hüngür Ağladı! Dilara Başaran Ekranları Kırabilir, Bu Olay Çok Can Yakacak! Twitter’da Hışma Uğradı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen, hüngür hüngür ağladı! Yaşanan durum sonrasında Dilara Başaran’ın ise ekranları kıracağına dair birçok geldi. Bu olayın çok can yakacağı da gündeme taşınırken; Twitter ise sallanmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Final haftasına giriş yapan Masterchef ekibi, çalışmalara başlamıştı. En iyisini arayan Masterchef yarışmasında son üçe kalan isimler ise Eren Kaşıkçı ve Tahsin Küçük olmuştu. Hasan Biltekin ve Sergen ise bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde son üçe katılan isim olmak için kıyasıya mücadele verecekti! Sergen Özen hakkında çıkan o iddia ise ağızları açık bıraktı! İtşe merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.