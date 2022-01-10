Masterchef Sergen Aşkına Hüngür Hüngür Ağladı! Dilara Başaran Ekranları Kırabilir, Bu Olay Çok Can Yakacak! Twitter’da Hışma Uğradı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Final haftasına giriş yapan Masterchef ekibi, çalışmalara başlamıştı. En iyisini arayan Masterchef yarışmasında son üçe kalan isimler ise Eren Kaşıkçı ve Tahsin Küçük olmuştu. Hasan Biltekin ve Sergen ise bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde son üçe katılan isim olmak için kıyasıya mücadele verecekti! Sergen Özen hakkında çıkan o iddia ise ağızları açık bıraktı! İtşe merak edilen tüm detaylar…

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