Kardeşlerim Dizisine Büyük Transfer! Görenler Şaştı Kaldı… Reytingler Tavan Yapacak, Meğer Masumlar Apartmanı…
Bir süredir yılbaşı molasında olan Kardeşlerim dizisi, ekranlara bu hafta yeni bölümü ile geri dönüyor. Ayrılık haberleri ile sık sık gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu kez ayrılan oyuncularının yerini doldurmaya başlaması ile gündemlerdeki yerini almaya başlıyor. Son olarak diziye katılacak oyuncu ile ilgili detaylar ise haberimizde...
Bir süredir yılbaşı molasında olan Kardeşlerim dizisi, ekranlara bu hafta yeni bölümü ile geri dönüyor. Ayrılık haberleri ile sık sık gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu kez ayrılan oyuncularının yerini doldurmaya başlaması ile gündemlerdeki yerini almaya başlıyor. Öte yandan Kardeşlerim dizisine yeni girecek olan isim, herkesi şoke etmeyi başarmış bulunuyor! Peki, Kardeşlerim dizisine transfer olan o isim kim? Kardeşlerim dizisine girecek olan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Oca 2022 - 22:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.