- 10 Oca 2022 - 22:19

Kardeşlerim Dizisine Büyük Transfer! Görenler Şaştı Kaldı… Reytingler Tavan Yapacak, Meğer Masumlar Apartmanı…

Bir süredir yılbaşı molasında olan Kardeşlerim dizisi, ekranlara bu hafta yeni bölümü ile geri dönüyor. Ayrılık haberleri ile sık sık gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu kez ayrılan oyuncularının yerini doldurmaya başlaması ile gündemlerdeki yerini almaya başlıyor. Son olarak diziye katılacak oyuncu ile ilgili detaylar ise haberimizde...

Bir süredir yılbaşı molasında olan Kardeşlerim dizisi, ekranlara bu hafta yeni bölümü ile geri dönüyor. Ayrılık haberleri ile sık sık gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu kez ayrılan oyuncularının yerini doldurmaya başlaması ile gündemlerdeki yerini almaya başlıyor. Öte yandan Kardeşlerim dizisine yeni girecek olan isim, herkesi şoke etmeyi başarmış bulunuyor! Peki, Kardeşlerim dizisine transfer olan o isim kim? Kardeşlerim dizisine girecek olan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

10 Oca 2022 - 22:19 - Dizi Haberleri

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