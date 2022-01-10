Hangi Burç Yalan Söyleyemez? İşte Yalan Söyleyince Kızaran ve Titreyen Burçlar…

İnsanlar, burçlarıyla doğrudan ilgili olarak doğuştan bazı özelliklerle birlikte dünyaya gelir. İnsanların doğuştan itibaren edindikleri bu özellikler, yaş aldıkça ve çevre şartları değiştikçe daha az ya da daha fazla görülür bir hale gelebilir. Ancak burçlarla birlikte doğuştan gelen bu özellikler, hiçbir zaman tam anlamıyla kaybolmaz. Bu nedenle her insan, hayatının belli dönemlerinde bu özelliklerini ortaya çıkaran davranışlarda bulunabilir. Bu özellikler arasında yer alan yalan söyleme özelliği de bazı burçlar arasında belirleyici özellikler arasında yer alır. Kimi burçlar çok profesyonelce yalan söyleyebilirken, kimi burçlar ise yalan söylerken olmadık belirtiler göstererek hemen yakayı ele verir. Peki yalan söyleyince anınca kızarıp titreyen, kendini ele veren burçlar hangileridir? İşte tüm detaylar…



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